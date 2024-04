Problèmes techniques pour une nouvelle boulangerie

Nous avons ouvert la boulangerie, que nous avons baptisée Aux délices de Malynoam, le vendredi 29 mars. Mais deux jours plus tard, nous avons été contraints de baisser le rideau. Nous avons traité avec une SCI parisienne, propriétaire de l’immeuble qui abrite le fonds, et nous n’avons pas eu l’occasion de tester le matériel . Lorsque Thomas, son mari, se met au travail il se rend compte que le fournil ne fonctionne pas correctement.

Heureusement, il est bricoleur et il a pu remettre les choses en ordre de marche. Mais ce n’était que le début des ennuis. Nous louons l’appartement au-dessus du commerce, où nous vivons avec nos 4 petits, et les chambres sont justes au-dessus du laboratoire. Si bien que samedi, à 3 h du matin, lorsque Thomas a mis en marche le four à pain pour la première fois, les enfants et moi avons été réveillés complètement paniqués par un bruit identique à celui d’un obus

Boulangerie Problèmes Techniques Fermeture Matériel Réparation Bruits Inquiétants

