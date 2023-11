Probikeshop, leader des ventes de vélo en ligne, en difficultés financières

Probikeshop, leader des ventes de vélo en ligne sur le territoire français, rencontre de grandes difficultés financières. C'est un gros coup dur pour la société créée en 2005 et rachetée par Internet Stores en 2017. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement du leader des ventes de vélo sur Internet en France le 7 novembre. Les éventuels repreneurs ont jusqu'au 1décembre pour présenter leurs offres.

La maison mère de Probikeshop, Internet Stores, s'est elle déclarée en faillite le mois dernier.Après la délocalisation de la logistique du groupe en Allemagne l'année dernière, des fournisseurs auraient constaté des dysfonctionnements au sein de l'entreprise. L'effectif étant passé de près de 300 salariés en 2021 à 120 en 2022, on peut en effet imaginer l'impact colossal que cela a pu avoir sur les capacités du groupe. De plus, son chiffre d'affaires est passé de plus de 150 millions d'euros en 2021 à 57 millions. Autrement dit, il a presque été divisé par trois en deux an

