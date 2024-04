Prix immobiliers et loyers à Chartres : les informations essentielles

Que faut-il connaître concernant les prix immobiliers et les loyers à Chartres ? Si vous souhaitez acheter ou louer un logement, vérifiez les valeurs de la Fnaim et de Clameur. Si vous envisagez d'investir dans cette ville, vous devez d'abord noter qu'au 1er mars 2024, le prix de vente moyen atteignait 2.540 €/m², selon l'indice de la Fnaim (Fédération nationale de l'immobilier).

Concernant l'évolution de cet indice, sur un an, il a enregistré une baisse de 3% contre une croissance de 0,2% en trois mois. Ces variations sont la preuve du regain de dynamisme récent du marché chartrain. Durant les trois dernières années, on constate aussi, grâce à cet indice, que les prix ont augmenté de manière notable (+6,8%). Prix au m² à Chartres en mars 2024 : en savoir plus pour investir dans l'immobilier Si vous envisagez d'investir à Chartres, prenez le temps de mûrir votre décision en consultant en détail les indices de vente au 1er mars 202

