Prix de l’économie Néo Aquitains : Maison Parsat, le vin en formats généreux

En 1975, leur père se lance dans la distribution du conditionné. Le début des années 1980 marque un tournant avec la découverte d’un nouveau système de poche hermétique provenant des États-Unis. Le groupe Auchan a été le premier distributeur dude la Maison Parsat, soit un emballage en carton avec, à l’intérieur, une poche en plastique souple munie d’un robinet permettant un système d’ouverture-fermeture hermétique.

Aujourd’hui, Maison Parsat fait partie des leaders du marché au sein de la grande distribution française. Elle conditionne sous plusieurs formats, de 1,5 à 20 litres. La majeure partie de ses ventes, soit 90 %, concerne les BIB de 3 et 5 litres.

2010 est une année importante pour la Maison Parsat, avec l’acquisition du vignoble du Perrou, 40 hectares au cœur de l’appellation bergerac. Elle a aussi amplifié ses actions en matière de RSE et a été récompensée avec l’attribution du label PME + en décembre 2022, puis avec le trophée de finaliste du concours de l’éco-conception 2023 par l’organisme Adelphe.

