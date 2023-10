Primonial au départ de la 16e Transat Jacques Vabre

Ce dimanche 29 octobre, un peu plus de deux mois après sa mise à l’eau, le bateau et son duo de skippers s’apprêtent à prendre le large pour sa première course, la Transat Jacques Vabre Normandie – Le Havre, une très longue transat de 5 800 milles et un parcours compliqué d’après le skipper baulois.encore plus quand on sait que nous allons avoir des conditions musclées, qui plus est sur des trimarans.

Quinze jours qu'il va partager avec Jean-Baptiste Gellée, qui prendra part à sa première transatlantique, en course. Les premières 24 heures à bord sont toujours assez fortes en émotions. La force de notre équipage est que nous sommes amis, Jean-Baptiste et moi. Nous nous sommes promis de tout se dire afin que cela n'entache en rien la performance et notre amitié. Nous sommes là pour gagner, mais on gagne avant tout avec deux hommes à bord et cela, il ne faut pas l'oublier.

