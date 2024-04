Prévisions météorologiques à Bordeaux

Aujourd'hui, le soleil va peu à peu prendre la place des nuages à Bordeaux. Les valeurs seront comprises entre 11 et 22°C. Les températures avoisineront les 16°C au cours de la matinée. Un vent de sud-ouest rafraîchira légèrement l'atmosphère. Les températures vont connaître une augmentation de plusieurs degrés lors de l'après-midi. Les maximales atteindront les 22°C alors que les minimales seront de 20°C. La nuit sera claire. Un bel ensoleillement est attendu demain à Bordeaux.

Un temps plus chaud est prévu étant donné que les températures vont enregistrer une hausse. Il fera 19°C en moyenne. Une modeste brise de sud-est sera ressentie par les habitants. Le matin, on anticipe des valeurs avoisinant 17°C. Les températures vont connaître une augmentation de plusieurs degrés dans l'après-midi. Les valeurs afficheront entre 22°C et 27°C. Les conditions météorologiques des jours qui suivent vont évoluer progressivemen

