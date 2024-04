Prévisions météo pour Nantes

Le soleil se fera attendre aujourd'hui sur Nantes, où des nuages sont bien installés. Les valeurs seront comprises entre 10 et 15°C. Un vent de sud-ouest soufflera à 28 km/h. De petites averses sont à prévoir au cours de la matinée. Les températures s'échelonneront entre 11°C et 14°C. L'après-midi, le temps sera ponctué par des pluies éparses. Les valeurs afficheront entre 13 et 15°C. Intempéries : on prévoit des pluies éparses pour le soir. Les températures seront de 12°C.

Un ciel pluvieux est attendu dans la nuit reliant mercredi et jeudi. Toujours de la grisaille demain. Les nuages vont s'attarder sur Nantes. Du mauvais temps est à prévoir. Des pluies éparses vont tomber. Les températures seront comprises entre 11 et 16°C. Un vent de sud-ouest est prévu : il soufflera à 28 km/h. Le matin, encore des nuages dans le ciel qui empêchent le soleil de faire son apparition. Les valeurs tourneront autour des 13°

