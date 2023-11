Prévisions des résultats d'Apple : Tendances mondiales de la consommation et transformation de l'entreprise

Ils prévoient un chiffre d'affaires de 89,34 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 90,15 milliards de dollars déclarés au quatrième trimestre 2022. Ils s'attendent à ce que les revenus de l'iPhone atteignent 43,73 milliards de dollars, soit une légère augmentation par rapport aux 42,63 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

Les revenus du Mac devraient s'élever à 8,76 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 11,51 milliards de dollars du 4e trimestre 2022. Enfin, les revenus des wearables devraient s'élever à 9,41 milliards de dollars, soit un peu moins que les 9,65 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

Les analystes s'inquiètent du ralentissement de la demande d'appareils Apple, en particulier en Chine, où la concurrence locale pour le produit phare qu'est l'iPhone s'intensifie. Les ventes d'iPad et de Mac devraient connaître une baisse à deux chiffres au cours du trimestre par rapport à la même période de l'année dernière.

L'annonce des résultats d'Apple intervient à un moment crucial pour Wall Street et les valeurs technologiques en général. Au cours des six derniers mois, l'indice S&P n'a pas gagné un seul point de pourcentage. En outre, les géants de la technologie, qui ont traditionnellement offert aux investisseurs des rendements élevés, sont actuellement confrontés à des difficultés.

