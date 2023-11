Prévisions Apple : L'iPhone, les services et la Chine au centre de l'attention ce soir

On rappellera par ailleurs qu’au trimestre précédent, Apple avait dépassé les attentes de BPA de 5.5%, mais s’était contentée d’égaler les prévisions de revenus.Afin de bien aborder l’événement, il faut aussi relever que sur les dernières années, Apple a souvent dépassé les attentes de termes de BPA, tandis que le bilan est moins clair sur les revenus.

Pour l’iPhone, les analystes s'attendent à ce que les revenus de l'iPhone atteignent 43,73 milliards de dollars, soit une légère augmentation par rapport aux 42,63 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

Les investisseurs chercheront également à mieux savoir comment les ventes d’appareil se portent en Chine, où l’entreprise est confrontée à une reprise inégale et à une concurrence plus rude de Huawei après que les nouveaux téléphones de la série Mate 60 Pro de l'entreprise chinoise ont connu de fortes ventes au début de l'année.

Cela a amené les analystes à conclure que le potentiel haussier supplémentaire de l’action est limité. En effet, les données InvestingPro montrent que les 43 analystes qui suivent l’action Apple affichent en moyenne une cible à 196.72 $, soit un modeste potentiel haussier de 13% par rapport au cours actuel., qui synthétise 14 modèles financiers reconnus, s’élève à 159.26 $, soit 8.

