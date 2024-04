Pression internationale sur Netanyahu pour un cessez-le-feu à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait face à une pression internationale accrue, notamment de la part du président américain Joe Biden qui l'a pressé jeudi de conclure"sans délai" un accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza , au bord de la famine.

Leur entretien téléphonique survient près de six mois après le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a dévasté la bande de Gaza, et quelques jours après la mort de travailleurs humanitaires dans des frappes israéliennes. Les jugeant"inacceptables", M. Biden a évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures"tangibles" de la part du gouvernement israélien pour répondre à la catastrophe humanitaire dans le petit territoire palestinien assiégé

