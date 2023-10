Présidentielle en RDC: la candidature de Katumbi examinée par la Cour constitutionnelle

Tirez votre information d’une source de confianceCorps meurtris, fracturés, cerveaux commotionnés : la Coupe du monde de rugby est le théâtre, spectaculaire, parfois effrayant, de chocs toujours plus violents. Des joueurs et des joueuses alertent, dans le monde professionnel et amateur, sur les conséquences à long terme pour leur santé.Ce sont des voix minoritaires mais précieuses.

Présidentielle en RDC: la Cour constitutionnelle débute l'examen des contentieux sur certaines candidaturesEn RDC, la Cour constitutionnelle ouvre ce 27 octobre 2023 à Kinshasa le contentieux en prévision de l’élection présidentielle prévue le 20 décembre. Lire la suite ⮕

Présidentielle au Nigeria: décision imminente de la Cour suprême sur le recours de l’oppositionLa Cour suprême du Nigeria doit se prononcer jeudi sur un recours de l’opposition contestant la victoire de Bola Tinubu à la présidence du pays le plus peuplé d’Afrique en février dernier. Lire la suite ⮕

Nigeria: la Cour suprême valide l’élection de Tinubu à la présidentielleLa Cour suprême du Nigeria a validé jeudi l’élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février, après avoir rejeté le recours de deux candidats de l’opposition qui contestaient son élection, mettant fin à un contentieux de huit mois. Lire la suite ⮕

RDC: les combats s'intensifient aux environs de Kibumba, dans le Nord-KivuAlors que les combats ont repris début octobre dans le Nord-Kivu en RDC, ils se sont rapprochés de Goma, la capitale provinciale ces trois derniers jours. Ils opposent rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon Kinshasa et les Nations unies, contre les groupes armés pro-gouvernementaux, alliés à l’armée congolaise. Lire la suite ⮕

Essonne : un marchand de sommeil de Grigny condamné par la Cour d'Appel de ParisAprès de multiples reports de son procès, un des principaux marchands de sommeil de la copropriété Grigny a été condamné par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis et 30.000 euros d'amende. Lire la suite ⮕

Nigeria: la Cour suprême valide l’élection du président Tinubu, fin des recours de l’oppositionLa Cour suprême du Nigeria a rejeté jeudi les appels des deux candidats de l’opposition qui contestaient l’élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février, mettant fin au contentieux qui dure depuis huit mois. Lire la suite ⮕