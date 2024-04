Présentation du projet de loi pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture est présenté en conseil des ministres. Il vise à répondre aux exigences et à la colère des agriculteurs. Le projet de loi sera ensuite examiné par l'Assemblée Nationale le 13 mai et par le Sénat mi-juin pour une adoption avant l'été.

