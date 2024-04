Présentation du projet de loi d'orientation agricole

Le projet de loi d'orientation agricole (LOA) sera présenté au Conseil des ministres le 3 avril. Il sera débattu à l'Assemblée nationale le 13 mai, en juin au Sénat. Selon certains, la masse d'amendements qui pourraient être déposés risque d'en retarder le vote.

Le ministre explique les enjeux des principales mesures du texte pour redresser l'agriculture française et répondre aux urgences soulevées par les agriculteurs en colère.

