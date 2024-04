Présentation du projet de loi agricole en conseil des ministres

L'exécutif présente son projet de loi agricole ce mercredi 3 avril en conseil des ministres : un texte accouché dans la douleur, après de multiples reports. Le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture », est bâti sur trois axes principaux : attirer les jeunes vers l'agriculture et assurer la souveraineté alimentaire du pays en assouplissant les normes.

Tout d'abord, comme son nom l'indique, le projet de loi propose des mesures attractives pour l'installation et la formation de jeunes agriculteurs. Le sujet est essentiel alors que 30 % des agriculteurs seront partis à la retraite d'ici à 10 ans, et qu'ils ont rarement des successeurs pour reprendre leur activité. France services agriculture », un guichet d'entrée unique pour ceux souhaitant se faire enregistrer à la chambre d'agriculture, est également proposé

