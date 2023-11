Près de Toulouse. Cette pizzeria livrait des commandes très particulières

Des pizzas avec supplément tabac. Jeudi 26 octobre 2023, un contrôle CODAF (Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude) a été effectué dans une pizzeria de la commune d'Auterive (Haute-Garonne). Une entreprise florissante

L'opération anti-fraude a porté ses fruits, puisque les agents ont saisi une importante quantité de tabac de contrebande dans l'établissement. Les gendarmes ont découvert cinq cartouches et 40 paquets de cigarettes, ainsi que 17 paquets de tabac à rouler. Un butin de près de 2 480 grammes. Le supplément cannabis était aussi au menu.

Opéré par la gendarmerie, les douanes et l'inspection du travail, ce genre de contrôle vise à lutter contre toutes les fraudes.

