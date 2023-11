Près de Nantes : victime d'un malaise après un vaccin, l'adolescent est mort

Un élève de 5e du collège Saint-Dominique de Saint-Herblain, près de Nantes, est décédé ce vendredi 27 octobre 2023 des suites de ses blessures, a-t-on appris auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire.

Dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le papillomavirus, réalisée le jeudi 19 octobre dernier dans l'établissement herblinois, l'élève a été pris d'un malaise vagal dans les 15 minutes qui ont suivi la vaccination.

L'adolescent a fortement chuté provoquant un traumatisme crânien. Hospitalisé au CHU de Nantes, l'état de santé de l'élève s'est dégradé dans les jours suivants. famille. Nous partageons la peine des équipes de son établissement scolaire et de ses camarades', explique l'ARS dans un communiqué. headtopics.com

Une enquête administrative a été diligentée par le directeur général de l'ARS afin de déterminer 'les conditions de déroulement de la vaccination et de sa surveillance médicale dans l'établissement, ainsi que les conditions de la prise en charge médicale de l'enfant'.

