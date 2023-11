Près de Fougères, une première Ramaougerie réussie pour la nouvelle association

L'événement n'avait pas eu lieu depuis deux ans. A Tremblay, en Val-Couesnon, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), la 49e édition de la Ramaougerie s'est tenue ce week-end des 28 et 29 octobre, organisée par la nouvelle association Le pommé de Tremblay.Cette dernière dépendait auparavant de l'Ogec, mais s'en est détachée au mois de juin.

Et 24 heures de ramaougeage (réduction sur le feu) sont nécessaires en utilisant le ribot, afin d'obtenir le fameux nectar.Autour de la pelle, on discute, on chante, on se raconte des histoires du temps d'avant. Il faut bien tenir compagnie au ramaougeur.Le précieux pommé qui en résulte accompagne délicieusement les plats, les desserts : canards, boudins, galettes. Il est très apprécié de grands chefs.

