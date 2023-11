Près de Falaise : l'APE des 4 feuilles a un nouveau président | Les Nouvelles de Falaise

A La Hoguette, près de Falaise, la nouvelle équipe de l'APE des 4 feuilles, sous la présidence de Jérôme Touzé, proposait samedi 21 octobre 2023 à la salle des fêtes un loto qui a attiré 150 participants.Des habitués, des parents d'élèves, des amis de l'école...

Une somme est attribuée par enfant pour les 129 élèves du RPI qui regroupe les communes de Fresné-la-Mère, Villy-lez-Falaise, Pertheville-Ners et la Hoguette.Boum et kermesseDes ventes de gâteaux sont prévues au profit des écoles, des grilles seront vendues pour la galette des rois.Une boum sera organisée le 13 avril pour les enfants du CP au CM2, de 15 heures à 17 heures. Il y aura la kermesse le 30 juin.

