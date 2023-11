Près de 400 ans plus tard, le tsunami provoqué par l’éruption du volcan Kolumbo enfin expliqué

En 1650, l’éruption du volcan sous-marin Kolumbo, immergé à sept kilomètres de l’île grecque de Santorin, avait provoqué une catastrophe dévastatrice.

Tout d’abord, les mesures qu’ils ont effectuées en 2019 à bord d’un navire de recherche ont montré que le cratère faisait 2,5 km de long pour 500 m de profondeur, ce qui suggère selon eux une « explosion massive ». Par ailleurs, les chercheurs ont remarqué que l’un des flancs du cône volcanique avait été « sévèrement déformé ».

Plus de 400 interpellations pour des actes antisémites en FranceDepuis l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 400 personnes ont été interpellées en France pour des actes antisémites. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a déclaré que sur les 800 actes recensés, 406 interpellations ont été effectuées. Le ministre de la Justice n'a pas donné de détails sur la nature de ces actes. Lire la suite ⮕

Plus de 400 interpellations pour des actes antisémites en FranceSelon le ministre de la Justice, environ 5 300 signalements ont été reçus par la plateforme Pharos, dont 300 ont donné lieu à une judiciarisation. Plus de 400 personnes ont été interpellées en France pour des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Lire la suite ⮕

Plus de 400 interpellations pour actes antisémites en France depuis l'attaque Israël-HamasLe garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a déclaré que plus de 400 personnes ont été interpellées en France pour des « actes antisémites » depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Lire la suite ⮕

General Motors renonce à produire 400 000 véhicules électriquesGeneral Motors abandonne son objectif de construire 400 000 véhicules électriques d'ici 2024 en raison de la grève coûteuse et de la concurrence de Tesla. Lire la suite ⮕

Agrial veut arracher ses pommiers pour une reconversion agricoleLe géant de l'agroalimentaire Agrial ne veut plus de ses pommiers. Sur près de 400 hectares, dans la région dieppoise, des centaines d'arbres ont déjà été coupés au grand dam des élus locaux qui craignent des inondations et du ruissellement dans leur village. Pour stopper la machine infernale, la préfecture de Normandie et de Seine-Maritime avait demandé à Agrial d'arrêter les arrachages d'arbres autour des vergers, près de Dieppe (Seine-Maritime). Le groupe avait été mis en demeure début avril. Agrial a donc présenté un dossier et son souhait de voir 400 hectares de vergers cidricoles reconvertis en terres agricoles de grandes cultures ou de cultures à vocation énergétique (NDLR : c'est-à-dire « nourrir » les méthaniseurs). Il faut donc arracher tous les pommiers, travailler le sol pour la reconversion, abattre un alignement de peupliers de 882 mètres de long, couper des haies, détruire les stations de nettoyage pour les pommes mais aussi des silos de stockage et des clôtures en limite de parcelle. Lire la suite ⮕

Problème de trous mal percés: Boeing reprend les livraisons du 737 Max mais ses objectifs sont plombésL'avionneur espérait monter en cadence cette année et livrer 400 à 450 exemplaires de son populaire monocouloir. Il table désormais sur 375 à 400 unités. Lire la suite ⮕