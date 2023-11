Près de 1 700 € en faux billets saisis à la gare de Nantes

Dimanche 29 octobre 2023, deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue au commissariat central de Waldeck-Rousseau pour détention et usage de fausse monnaie.Pas dupe, c’est le commerçant de la gare de Nantes qui a donné l’alerte, devant l’insistance, selon lui, du duo pour acheter un portable et du tabac avec des billets de 100 €. Dix-sept billets similaires ont été retrouvés sur les deux mis en cause.

Il s’agit d’un jeune majeur et d’un homme de 30 ans. Ils ne sont pas connus pour des faits d’escroquerie.Les proches de Valérie Pichon, disparue en 2003 à Clichy-sous-Bois, l’ont cherchée en vain pendant deux décennies. Le pôle de Nanterre dédié aux cold cases a finalement résolu l’énigme : elle était enterrée sous X dans un cimetière proche de son domicile depuis vingt ans. Sa sœur, Sophie Motté, revient sur ce long combat.

«Je ne veux plus aller à Paris en train» : il a attendu 12 heures pour rentrer chez lui dans l'Orne À cause d'un train en panne sur le secteur de Dreux (Eure-et-Loir) ce vendredi 27 octobre 2023, près de 1 000 voyageurs de la ligne Paris-Granville ont connu d'importants retards. Un des voyageurs témoigne : il a attendu douze heures avant de pouvoir rentrer chez lui, dans l'Orne. Il a passé une partie de la nuit dans un train en gare, avec ses enfants.

L'adolescent victime d'un malaise après vaccination dans un collège près de Nantes est décédéAu collège Saint-Dominique à Saint-Herblain, cet élève de 12 ans, victime d'un malaise, avait été transporté au CHU pour un traumatisme crânien. La campagne de vaccination scolaire contre le papillomavirus a été suspendue en Loire-Atlantique. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête préliminaire.

Attentat d'Arras : '39 citoyens russes soupçonnés de radicalisation' activement surveillés en France, selon GéCe lundi 30 octobre le ministre de l'Intérieur était présent sur le plateau de BFMTV pour parler notamment de l'attentat d'Arras et du conflit Israël-Hamas. Voici ce qu'il faut retenir.

Attentat d'Arras: Darmanin évoque l'expulsion prochaine de '39 citoyens russes soupçonnés de...Selon le ministre de l'Intérieur, une soixantaine de Russes soupçonnés de radicalisation sont actuellement en rétention administrative. 39 d'entre eux doivent être expulsés, sous réserve de l'accord des autorités russes.

Gard : Après la mort par balles de deux personnes, l'enquête se poursuit à Pont-Saint-EspritLes individus soupçonnés d'avoir tiré sont repartis à bord d'un véhicule

L'intégrale de Lens - Nantes et de la finale du Mondial de rugby Nouvelle-ZélandeEcoutez On Refait la Coupe du monde de Rugby du 28 octobre 2023 avec Jean-Michel Rascol.