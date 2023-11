Préparez vos vacances d'hiver

Des stations de ski pittoresques aux destinations tropicales où le soleil brille toute l'année, en passant par les merveilles de la saison des fêtes, nous vous emmènerons dans un voyage à travers les meilleures destinations hivernales, les activités incontournables, et les conseils pour des vacances parfaites. Préparez vos valises, enfilez vos bottes d'hiver, et laissez-vous emporter par la magie de la saison hivernale avec nous.

La nouvelle carte du Dauphin à L'Aigle : préparez vos papilles pour les fêtesLe restaurant gastronomique Le Dauphin à L'Aigle dévoile sa nouvelle carte avec des plats imaginés par le chef Didier Godefroy. Potiron, langoustine, truffe noire, St-Jacques, pain d'épices, escargots... de délicieuses saveurs pour ouvrir l'appétit avant les fêtes. Le Dauphin accepte les chèques vacances et les tickets restaurant, rendant cette expérience gustative accessible à tous. Lire la suite ⮕

Comment aider les oiseaux en hiver avec des cônes de graisse et de grainesPréparez des petits cônes composés de graisse et de graines pour aider les oiseaux à affronter l'hiver. Une recette facile et économique pour nourrir les mésanges, rouges-gorges et merles. Lire la suite ⮕

Marine Le Pen n'exclut pas de voter en faveur du projet de loi sur l'immigrationMarine Le Pen envisage de voter en faveur du projet de loi sur l'immigration, à condition que l'article sur les régularisations de sans-papiers soit supprimé. Cependant, elle estime que cela ne résoudra pas le problème de l'immigration clandestine. Elle considère que le gouvernement est incapable de gérer cette situation et que les mesures proposées ne sont que des améliorations mineures. Lire la suite ⮕

Machine à café Delonghi Magnifica S en promotion sur CdiscountProfitez d'une remise de 74 euros sur cette machine à café Delonghi Magnifica S sur Cdiscount. Préparez deux tasses simultanément et personnalisez votre boisson avec 3 températures réglables et 13 niveaux de mouture. Ne tardez pas, les commandes sont déjà en cours ! Lire la suite ⮕

Ce que l’on sait« Blake et Mortimer » « Les dessinateurs avant moi avaient tout édulcoré »Le dessinateur de la célèbre bande dessinée « Blake et Mortimer » révèle que les dessinateurs précédents avaient adouci l'histoire. Lire la suite ⮕

L'UFC Que-Choisir lance une nouvelle offre d'électricité à prix avantageuxL'association de défense des consommateurs, UFC Que-Choisir, propose une nouvelle offre d'électricité à un prix prévisible et avantageux. Cette offre, limitée aux 120 000 premiers souscripteurs, permet de bénéficier d'une réduction de 10% par rapport au tarif réglementé de vente. Le prix est fixe sur deux ans, contrairement au tarif réglementé qui devrait augmenter de 10% en février. Une opportunité pour les consommateurs face à la hausse des tarifs et à la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité. Lire la suite ⮕