Préoccupante situation dans le Pas-de-Calais avec le risque de nouvelles inondations

Malgré 48 heures d’accalmie et la décrue progressive des cours d’eau, la situation reste dimanche « préoccupante » dans le Pas-de-Calais avec la reprise des précipitations dans la soirée, qui devraient monter en intensité jusqu’à mardi, faisant courir le risque de nouvelles inondations.

« La journée de mardi pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les cours d’eau », a souligné la préfecture dans un point de situation en soirée. La vigilance orange sur l’Aa, la Canche, l’Hem et la Lys dans le Pas-de-Calais et le Nord, et sur la Charente, la Boutonne et la Sèvre Niortaise en Charente-Maritime et Vendée.Maintien de la #vigilanceorange sur l'Aa, la Canche, l'Hem et la Lys dans le #PasdeCalais et le #Nord, et sur la Charente, la Boutonne et la Sèvre niortaise en #Charentemaritime et #Vendée.Restez informés sur https://t.co/gkZBt684iH et sur l'application Vigicrues

:

BFMTV: Inondations dans le Pas-de-Calais: une situation 'préoccupante jusqu'à vendredi midi'VIDÉO - Patrick Marlière, météorologue, était l'invité de BFM Grand Lille le 9 novembre 2023.

