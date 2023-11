Prendre l'avion pour faire ses courses en Pologne

Prendre l'avion pour aller faire ses courses en Pologne... Deux Anglais démontrent que c'est moins cher que le supermarché du coin. Coupe du monde de rugby 2023 : 'Qu'avons-nous là ?' L'arbitre Ben O'Keeffe est resté s'offrir du bon temps à Paris malgré les violentes critiques. S’engager dans la transition écologique et énergétique.

EUROPE1: Pour contrer l'inflation, deux youtubeurs anglais partent faire leurs courses en PologneAlertés sur le pouvoir d’achat en Angleterre, ils font leurs courses en Pologne. C’est le défi que se sont lancés deux jeunes youtubeurs britanniques, face à l’inflation qui atteint des record les 6,7% selon la Banque d’Angleterre. La note est moins salée, voyage inclus, si l’on passe à la caisse à 1.600 km de Londres.

BİBAMAGAZİNE: Cette technique simple et efficace dégomme les bras flasques en deux deux !Si vous souhaitez avoir des bras fermes, toniques et éliminer la peau qui tombe, voici l'exercice parfait à réaliser à la maison.

LİLLE_ACTU: Inondations et sécheresse : deux villes et deux villages de l'Oise en état de catastrophe naturelleDans l'Oise, Montataire et Noyon ainsi que deux villages viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle pour des inondations ou mouvements de terrain.

LADEPECHE31: Les deux rives de la bastide réunies pour créer deux sapins de NoëlLa ville réitère son opération avec « Les sapins des deux rives ». Les ateliers viennent de commencer à L’Atelier et au musée de Gajac pour que les arbres soient installés le 2 décembre.

OUESTFRANCE: Deux véhicules entrent en collision sur la RD909, un homme décédé et deux personnes blesséesUn tragique accident de route a eu lieu sur la RD909, près d’Alex (Haute-Savoie), lundi 6 novembre 2023. Un choc frontal d’une grande violence a coûté la vie à un homme de 69 ans. Deux personnes ont également été blessées, dont l’une gravement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

BFMTV: Rhône: deux alertes à la bombe en deux jours au collège de Thizy-les-BourgsVIDÉO - Le collège de Thizy-les-Bourgs a reçu deux alertes à la bombe en deux jours. L'établissement a été évacué. Une enquête a été ouverte dès le lundi 6 novembre et confiée à la gendarmerie.

