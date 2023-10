Première période de Clermont - Nice et d'Argentine

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l'After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82) Lire la suite ⮕

Ligue 1 : Malgré l'extra sportif, Nice veut enchainer face à ClermontVIDEO - Dauphin du championnat, les Niçois veulent poursuivre leur série d’invincibilité dès ce vendredi à Clermont malgré un contexte extra-sportif très compliqué. Lire la suite ⮕

🚨 Clermont-Ferrand - OGC Nice : les compos officielles !Découvrez les compositions officielles de Clermont-Ferrand - OGC Nice, le match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Lire la suite ⮕

Clermont-Nice: les Aiglons veulent rester invaincus et reprendre la têteDeuxième de Ligue 1, l'OGC Nice se rend sur la pelouse de Clermont, vendredi soir en match d'ouverture de la 10e journée (21 heures). Les hommes de Francesco Farioli ont l'occasion de prendre provisoirement la tête en cas de succès. Lire la suite ⮕

Clermont - NiceServi dans la surface de réparation, Evann Guessand tente un geste du pied droit, mais Mory Diaw, sorti à sa rencontre, ne se fait pas surprendre et intervient ! Lire la suite ⮕

Ligue 1 - Nice leader provisoire après sa victoire à ClermontMalgré un pénalty raté par Gaëtan Laborde, l'OGCN a su faire plier Clermont ce vendredi en ouverture de la 10e journée (1-0) pour devenir leader provisoire. Lire la suite ⮕