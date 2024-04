Première patiente pédiatrique à bénéficier d'hémodialyse à domicile en France

Cela laisse beaucoup plus de liberté : on a rencontré Soraya, 19 ans, première patiente pédiatrique à bénéficier d' hémodialyse à domicile. C'est une première en France : des enfants et adolescents peuvent désormais réaliser leurs séances d' hémodialyse à domicile. franceinfo a pu rencontrer en exclusivité la toute première bénéficiaire de ce nouveau protocole. 'On est en groupe, on rit beaucoup' : à l'Institut Curie, des malades du cancer suivent des entraînements de rugby adaptés.

Contrairement aux idées reçues, fumer fait prendre du ventre, ou plus précisément de la graisse du ventre qui ne se voit pas forcément mais qui est très mauvaise pour la santé. C'est ce que révèle une étude de chercheurs danois parue dans la revue scientifique britannique 'Addiction'

