Karine, 49 ans, est la toute première patiente à bénéficier d’une greffe de larynx en France. L’intervention complexe a été présentée ce lundi 20 novembre à Lyon par la grande équipe médicale, qui espère pouvoir répéter cette «prouesse» prochainement. Photo de l'équipe du professeur Philippe Céruse (en bas au centre) ayant réalisé la première greffe de larynx en France les 2 et 3 septembre 2023.

«J’ai souhaité me faire greffer, il y a une dizaine d’années, pour retrouver une vie normale, pouvoir faire des activités avec mes enfants, pouvoir communiquer, être indépendante», écrit Karine, 49 ans. Pour lui rendre la parole, qu’elle avait perdue depuis vingt-trois ans, douze chirurgiens de plusieurs spécialités et une cinquantaine de personnels des Hospices civiles de Lyon se sont relayés pendant vingt-sept heures, les 2 et 3 septembre. Sa greffe de larynx, présentée ce lundi 20 novembre, deux mois après le traitement chirurgical, est une première en France. Au niveau mondial, cette intervention extrêmement complexe est la quatrième référencée





