Premier trail de l'association Lous Camins de La Bassane

L’association Lous Camins de La Bassane dont le but est de nettoyer, d’entretenir, de protéger et de faire revivre des chemins parfois oubliés du patrimoine sud-girondin, organise son premier trail le dimanche 14 avril 2024 sur les chemins d’ Aillas ( Gironde ), ainsi qu’une marche.Deux parcours de trail et une marchePour ce premier événement appelé Trans Aillas saise, les bénévoles ont concocté trois parcours sur les paysages vallonnés de cette commune.À lire aussi Aillas .

Cœur de Lou et les Fées Bleues mobilisés pour les enfants hospitalisésLes coureurs auront le choix entre deux parcours : le trail Henry IV — 23 km avec 450 D+ (prix 20 €) le trail du Lac des 3 Rives — 10 km avec 250 D+ (10 €) Les randonneurs, eux, pourront effectuer la marche de la Bassane, trajet sur 10 km (6 €). Les préinscriptions s’effectuent sur le site internet Protiming.fr.Vous pouvez toutefois vous inscrire sur place le jour même, le trail Henry IV sera alors à 22 € et le trail du lac à 12

