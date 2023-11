Premier Rang : How to Have Sex, un film captivant et subtil

Vous avez une envie de cinéma, mais ne savez pas quoi choisir parmi les sorties en salle ? Dans Premier Rang, Maya Boukella, journaliste culture chez Madmoizelle, vous recommande un film à l’affiche. Cette semaine, on a vu un film extrêmement captivant et subtil qui nous rappelle la puissance extraordinaire du cinéma à représenter le trouble, le paradoxe, la zone grise. How to Have Sex, de quoi ça parle ? Tara, Skye et Em ont 16 ans.

Pour fêter la fin du lycée, elles partent pour la première fois sans adultes dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois… jusqu’au vertige. Face au tourbillon de l’euphorie collective, est-elle vraiment libre d’accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle ? Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTub

COURRİERİNTER: Sortie en France du film “How to Have Sex”Le premier long-métrage de la Britannique Molly Manning Walker, “How to Have Sex”, sort en salle en France ce 15 novembre. Le film, récompensé au festival de Cannes, est acclamé par la critique pour son portrait d'une génération et sa lecture féministe des relations entre les hommes et les femmes.

La source: courrierinter | Lire la suite »

