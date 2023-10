Premier League : Tottenham fait le boulot contre Crystal Palace et conserve sa place de leader !

La pression est sur Manchester City et Arsenal. Ce vendredi soir, Tottenham s’est imposé contre Crystal Palace (1-2) pour le compte de la 10e journée de la Premier League. Les Spurs ont ouvert le score grâce à un csc de Joel Ward (53’) avant qu’Heung-Min Son (66’) ne double la mise. Le très beau but de l’ancien de l’OM et Lorient, Jordan Ayew (90’ +4), en fin de match n’a pas changé le destin de Crystal Palace.

Grâce à ce succès, Tottenham est assuré d’être leader de Premier League avant la fin de cette 10e journée. Les Spurs disposent de 26 points, 4 points de plus que Manchester City et Arsenal, 5 de plus que Liverpool. La pression est dans le camp des concurrents de Tottenham qui réalise un très bon début de saison en Premier League. L'ancien Marseillais réalise un enchainement magistral pour inscrire le but de l'espoir.

