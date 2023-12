Premier feu vert à l'Assemblée pour le projet de loi immigration

Premier feu vert à l'Assemblée. Les députés de la commission des Lois ont voté, dans la nuit de vendredi 1er au samedi 2 décembre, une version remaniée du projet de loi immigration du gouvernement. Ils sont revenus sur les mesures les plus dures ajoutées au texte lors de son examen au Sénat, en rétablissant notamment l'aide médicale d'Etat (AME), supprimée par la chambre haute.

Après une semaine d'examen en commission, le texte a été adopté grâce aux voix du camp présidentiel et de députés Liot, malgré l'opposition de la gauche et du RN. Au total, 35 voix se sont prononcées pour, et 16 voix contre, précise LCP. 'C'est une grande satisfaction. Le gouvernement continuera d'être à l'écoute pour convaincre', a immédiatement réagi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X. Le texte sera ensuite examiné à partir du 11 décembre en séance publique à l'Assemblée nationale. Voici ce que contient la dernière version du proje





