Précarité énergétique : la nécessité d'un plan de rénovation ambitieux

Les ménages exposés au froid cumulent bien souvent les problèmes : contraintes financières, installation défectueuse ou inexistante, habitat dégradé ou peu performant, santé fragile. La précarité énergétique est à mettre en relation avec la mauvaise qualité thermique des logements. La clef, c’est un plan de rénovation ambitieux.'En milieu urbain comme en milieu rural, ceux qui souffrent le plus ont du mal à manger, se déplacer et se soigner.

Et ce n’est pas parce qu’on est propriétaire de son logement qu’on est épargné : en France, 500 000 propriétaires occupants sont en grande précarité et vivent dans des passoires thermiques. En Paca, on a longtemps cru qu’il faisait beau tout le temps et qu’il ne fallait pas se protéger du froid et du chaud, c’est une erreur. Il y a nécessité à accélérer. Cette rénovation doit être pensée de manière globale et performante, insiste Gilles Berhault, militant vauclusien et directeur général de l’association Stop à l’exclusion énergétiqu





laprovence » / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Près d'une vente sur cinq: les Français se ruent sur les passoires thermiquesAvec la hausse des taux et la perte de pouvoir d'achat immobilier, un nombre croissant d'acquéreurs se tournent vers des logements mal notés mais moins chers.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

La précarité touche aussi les enfants, les chiffres des mineurs sans-abri explosentLe 2 octobre dernier, 2 822 enfants – dont 700 de 3 ans ou moins – ont dormi dans la rue.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

L'interdiction de location des passoires thermiques : une opportunité pour les investisseursLe diagnostic de performance énergétique (DPE) est désormais au cœur des préoccupations des acheteurs. Les biens les plus énergivores seront progressivement interdits à la location, ce qui offre une opportunité pour les investisseurs.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Immobilier : les ventes de passoires énergétiques décollentLa dernière note de conjoncture des Notaires de France mentionne une forte augmentation des ventes de passoires énergétiques classées G ou F. Au global, le volume de transactions continue de diminuer, et enregistre une baisse de 16,6 % en un an.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »