Pourquoi Xbox est en train de bloquer les accessoires tiers sur ses consoles ?

Manette Razer Wolverine V2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Microsoft est visiblement en train de restreindre l’usage d’accessoires tiers sur ses consoles Xbox. De nombreux utilisateurs ont ainsi vu leurs manette, volant ou joystick devenir inutilisables suite à une mise à jour. Si la nouvelle semble alarmante, elle ouvre cependant la voie à un programme de certification plus solide pour les accessoires Xbox.

De nombreux joueurs utilisent des accessoires non officiels, par manque de moyen ou même d’accès. Si jusqu’à maintenant, seuls les accessoires filaires pouvaient recevoir le tampon de Microsoft, il semblerait que la firme soit en train de revoir sa politique. Selon les sources de Windows Central, les manettes, volant, joystick sans fil pourrait bientôt être officiellement supporté par les consoles Xbox, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

