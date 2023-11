Pourquoi Sea Shepherd porte plainte contre le département des Landes ?

Pour le premier, l'ONG explique que le site de Tarnos est considéré comme le plus 'important noyau de population française du plus grand lézard d’Europe, et présente un intérêt national pour la préservation de cette espèce menacée d’extinction'. Concernant le Pélobate cultripède, la découverte de cette espèce sur le site des travaux a été faite fin septembre.

Sea Shepherd France dépose plainte au pénal contre le Département des Landes pour atteinte illicite à la conservation d'espèces protégées. L'ONG met en avant la présence de deux espèces menacées dans les dunes de Tarnos.

En suivant les résultats financiers du fabricant Shimano, on découvre que le marché mondial du vélo souffre en 2023, avec une baisse significative cet été. Pour autant, le marché du cycle a très bien capitalisé sur la période Covid.

L'accident s'est produit à la mi-journée, ce mardi 31 octobre, à Campet-et-Lamolère

En quête de rebond à Schio mardi, l'Asvel a perdu pour la cinquième fois en autant de matches d'Euroligue cette saison. Villeneuve-d'Ascq a de son côté craqué en fin de match sur le parquet de Prague, tandis que Basket Landes s'est rassuré contre Perfumerias Avenida.

Basket Landes remporte sa première victoire en EuroLeague féminine contre Salamanque (69-48). Malgré une blessure en fin de match, l'équipe a dominé grâce à une bonne performance sous les panneaux.

Le département des Landes est placé en vigilance météorologique jaune pour vents forts ce jeudi à minuit. Des vents plus importants sont attendus pour la nuit de vendredi.

