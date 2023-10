Pourquoi les maisons hantées fascinent-elles autant?

Avez-vous été confronté personnellement à des histoires de maisons hantées ? Quand j’étais jeune et habitais Morbecque, ma mère me parlait toujours de Saint-Jans-Cappel. Moi-même je faisais toujours le détour pour l’éviter. Cette maison a été exorcisée, la gendarmerie y est venue. Elle a finalement été détruite et les bruits ont cessé.

Pourquoi y a-t-il tant d’histoires de maisons hantées dans notre région ? À l’origine il y avait bien sûr un lien à la fois avec la pauvreté, l’ignorance et les drames de la vie. L’Église, en conseillant de prier contre ces manifestations du diable ou en envoyant des exorciseurs a, à sa façon, contribué à ces croyances. Et aujourd’hui ? À l’heure actuelle, il y a une forme de retour de ces croyances et de fascination pour ces histoires.

