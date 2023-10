Pourquoi les députés investissent brocantes et vide-greniers

C’est un drôle de manège qui se met à l’œuvre chaque week-end d’une commune à l’autre. Depuis plusieurs mois, les députés de tous bords se pressent dans les brocantes avec une même méthode: occuper le terrain, serrer des mains et surtout, tendre l’oreille. «C’est dans ces endroits qu’on voit vraiment la France», raconte l’élu RN du Loiret, Thomas Ménagé.

Cette «France du Bon coin», souvent modeste et fragilisée par l’inflation, que les partis politiques lorgnent avec de plus en plus d’insistance. Ce n’est pas un hasard si, lors de sa rentrée politique à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) fin septembre, Marine Le Pen a passé plus d’une heure à gambader dans les allées de la grande braderie.

