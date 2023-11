Pourquoi les billets entre la France et la Belgique sont-ils plus chers sur le site de la SNCF ?

« Pourquoi les billets entre la France et la Belgique sont-ils systématiquement plus chers quand on les prend sur le site de la SNCF que quand on les prend sur le site de la SNCB ? », nous interroge un lecteur.

En regardant de notre côté les prix ce lundi 20 novembre de billets Lille-Gand, Tourcoing-Courtrai et Arras-Tournai, même constat, les billets sont effectivement systématiquement plus chers s’ils sont pris sur le site SNCF (SNCF connect) que sur le site international de la SNCB (https ://www.b-europe.com/FR/). 15, 90 € pour un Lille -Gand réservé sur le site SNCF contre 12,10 € depuis la SNCB ou le site de réservation de train international Trainline. Pour un Tourcoing-Courtrai, toujours ce lundi 20 novembre, c’est 6,90 euros sur le site de la SNCF contre 4,90 euros sur celui de la SNCB. Et pour un Arras – Tournai, 21,90 € en « promotion » sur le site SNCF connect contre 19,20 € ou 18,30 € sur celui de la SNCB





lavoixdunord

