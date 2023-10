Pourquoi la Banque de France s’apprête à quitter son immeuble historique à Angers

Elle évolue entre les mêmes murs depuis 1850. C’est donc une petite révolution que s’apprête à vivre la succursale angevine de la Banque de France, dont les agents quitteront l’immeuble historique de la place Pierre-Mendès-France fin 2024 pour s’installer dans le nouveau quartier d’affaires Cours Saint-Laud, derrière la gare. Un déménagement devenu indispensable face à l’évolution de ses missions.

On était encore 80 il y a vingt ans. Aujourd’hui on est 25 pour occuper 3 000 m², ça n’a plus de sens , indique la directrice, Flavienne Chadelaud. La fermeture de la caisse locale, en 2018, a vidé les lieux de ses coffres-forts, machines à billets et guichets. Plus aucune monnaie n’est désormais brassée ici, la chute des paiements en espèces ayant conduit à des mutualisations avec les succursales des départements voisins.

Pourquoi ces collégiens d’Angers vont-ils donner un concert à la tour Eiffel ?Pour le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel, Célia et Metkale, élèves au collège Montaigne à Angers (Maine-et-Loire), préparent, avec 44 autres adolescents de France, le concert qui sera donné au troisième étage du monument à Paris le 7 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Pourquoi les fruits et légumes cultivés en France sont moins chargés en pesticide que ceux importésPourquoi les fruits et légumes cultivés en France sont moins chargés en pesticide que ceux importés Lire la suite ⮕

Pourquoi, en Espagne, les prix alimentaires baissent et montent plus vite qu'en FranceSans l'amortisseur d'un cadre de négociation annuel entre distributeurs et fournisseurs, les consommateurs espagnols ont subi de plein fouet l'impact de la crise énergétique, avec une escalade rapide de l'inflation. Lire la suite ⮕

Pourquoi Ouest-France n’utilisera pas X (Twitter) ce vendredi 27 octobre ?Le vendredi 27 octobre, à la date anniversaire du rachat de Twitter (depuis rebaptisé X) par Elon Musk, Ouest-France a décidé de ne pas publier sur le réseau social, et de mettre en accès libre l’ensemble des contenus du site. Lire la suite ⮕

Pourquoi la cause palestinienne résonne-t-elle tant chez les musulmans de France ?De longue date, une solidarité à l’égard de la cause palestinienne s’exprime en France, particulièrement chez les musulmans. Communauté de foi, arabité, mais aussi même sentiment d’être « marginalisés »… Regards croisés de deux politologues. Lire la suite ⮕

Record de France pour Kirpichnikova, Grousset et Tomac aux Championnats de France petit bassinLa première soirée des Championnats de France petit bassin d'Angers, jeudi, a vu Anastasiia Kirpichnikova (1 500 m nage libre), Maxime Grousset (100 m papillon) et Mewen Tomac (200 m dos) établir trois nouveaux records de France. Lire la suite ⮕