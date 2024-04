Pourquoi l'enseigne d'hypermarchés Carrefour s'appelle Carrefour

Sans grand risque de se tromper, Carrefour est, comme Leclerc par exemple, connue de tous les Français. Mais à la différence de Leclerc où il a bien existé un"Monsieur Leclerc" (en l'occurrence Édouard Leclerc, le père de Michel-Édouard Leclerc), et bien il n'y a jamais eu de"Monsieur Carrefour"... Du lundi au jeudi, Olivier Dauvers vous dévoile les secrets des produits et des marques que vous achetez tous les jours. Bons plans, anecdotes insolites...

"Le Pass Rail pas opérationnel" en 2024 faute d'accord de trois présidents de Région, annonce le ministre des TransportsPourquoi l'enseigne d'hypermarchés Carrefour s'appelle CarrefourVente de colis perdus : pourquoi le phénomène prend de l'ampleur en France Olivier Dauvers vous explique pourquoi il est impossible de passer à côté de ce qu'on appelle les "colis perdus", vendus notamment dans les galeries marchande

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RTLFrance / 🏆 82. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pourquoi Carrefour s'appelle CarrefourSans grand risque de se tromper, Carrefour est, comme Leclerc par exemple, connue de tous les Français. Mais à la différence de Leclerc où il a bien existé un 'Monsieur Leclerc' (en l'occurrence Édouard Leclerc, le père de Michel-Édouard Leclerc »), et bien il n'y a jamais eu de 'Monsieur Carrefour'...

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Conseils conso et astuces juridiques dans le podcast "Ça peut vous arriver" sur RTLLe ministre des Transports annonce que le Pass Rail ne sera pas opérationnel en 2024 en raison du manque d'accord de trois présidents de Région. Découvrez pourquoi l'enseigne d'hypermarchés Carrefour porte ce nom. Olivier Dauvers explique pourquoi la vente de colis perdus prend de l'ampleur en France. De plus, notre façon d'acheter des produits d'hygiène et d'entretien risque de changer radicalement.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Vente de colis perdus : pourquoi le phénomène prend de l'ampleur en FranceOlivier Dauvers vous explique pourquoi il est impossible de passer à côté de ce qu'on appelle les 'colis perdus', vendus notamment dans les galeries marchandes.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Pourquoi les Houthis du Yémen pourraient vous empêcher d’acheter votre nouveau salon de jardinOlivier Dauvers explique pourquoi les attaques des rebelles Houthis en mer Rouge impactent le commerce via le canal de Suez.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Disparition de Lydie Logé : pourquoi Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, est-elle convoquée ?Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Attentat de Moscou : pourquoi Daech vise la Russie et pourquoi maintenantLe groupe djihadiste, qui a revendiqué l'attentat au Crocus Hall, a un compte à régler depuis un quart de siècle avec Moscou et frappe partout dans le monde dès qu'il en a l'opportunité.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »