Pourquoi l'Australie va recommencer à abattre des chevaux sauvages dans un parc national par hélicoptère ?

Environ 19 000 chevaux sauvages, appelés "brumbies" en Australie, vivent dans le parc national du Kosciuszko, au sud-est du pays. Une menace pour la faune et la flore Bien qu'ils soient emblématiques de cette région, les brumbies sont considérés comme une menace pour la faune et la flore australienne, et l'Etat de New South Wales veulent réduire leur nombre à 3 000 d'ici mi-2027.

"Nous devons agir" Les agents du parc éliminent déjà des chevaux sauvages au sol avec des armes à feu ou des pièges, ou les transfèrent ailleurs. Mais selon Penny Sharpe, la ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud, "ces mesures ne suffisent plus".

Cancers et récidives : pourquoi les rechutes arrivent-elles et comment y les éviterLa crainte de la récidive ronge de nombreux patients qui ont gagné une première bataille contre le cancer. Pourquoi les cancers récidivent-ils et peut-on prévenir ces rechutes ? Réponses. Lire la suite ⮕

Pourquoi la pastèque est utilisée dans les manifestations et sur les réseaux sociaux en soutien aux...La pastèque est utilisée par certains artistes ou lors de manifestations en signe de soutien aux Palestiniens, car ses couleurs sont les mêmes que celles du drapeau palestinien. Lire la suite ⮕

« L’écosystème est menacé » : pourquoi des chevaux sauvages vont-ils être abattus par hélicoptère en Australie ?Les autorités australiennes ont approuvé l’abattage de milliers de chevaux sauvages dans un parc national. L’objectif est de passer de 19 000 « brumbies » à 3 000 d’ici 2027 Lire la suite ⮕

'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l’Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin. Lire la suite ⮕

Istres : des activités pour renforcer les liens entre les parents et les enfantsPour cette première édition de la semaine de la parentalité, les trois centres sociaux de la ville ont travaillé main dans la main pour proposer de nombreuses activités. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕