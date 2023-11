Pourquoi Javier Milei souhaite convertir l'Argentine au dollar américain ?

Le plus gros problème de l'Argentine est l'inflation et selon Javier Milei, la dollarisation permettrait de casser l'inflation. Sur ce point, je pense qu'il a raison. Contrairement à nous, qui souffrons d'inflation surtout à cause de la hausse des prix de l'énergie, la cause de l'hyperinflation argentine à trois chiffres vient avant tout de la politique monétaire du pays. La banque centrale du pays imprime beaucoup de trop de monnaie ce qui diminue la valeur du peso argentin.

Ce phénomène est de plus accentué par les importations qui se font souvent en dollar ou en euro car quasiment aucune entreprise étrangère ne veut être payée en pesos et demande à l'Argentine de convertir sa monnaie en des monnaies plus fortes pour acheter des produits. Le problème est que les biens importés voient leurs coûts augmenter quand la monnaie se déprécie car il faut dépenser plus de pesos pour obtenir une même quantité de dollars ou d'euros





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

19h30 Médias : Sergio Massa rafle le costume de favori à Javier Milei en ArgentineJavier Milei, surnommé le « Trump de la pampa », était donné grand gagnant du premier tour de l’élection présidentielle argentine dans les sondages. Mais avec 36,58% des voix, c’est le candidat Sergio Massa, actuellement ministre de l’Economie, qui est arrivé en tête.

La source: TF1 - 🏆 53. / 23,4375 Lire la suite »

Présidentielle en Argentine : avec Javier Milei, la tentation du libertarismeDimanche, les Argentins participeront à une grande journée d'élections - législatives, sénatoriales et présidentielle. Cette dernière cristallise l'attention avec la propulsion du candidat libertarien, Javier Milei, dans le trio de tête des candidats.

La source: LesEchos - 🏆 78. / 22,4 Lire la suite »

Présidentielle en Argentine : Javier Milei et le rêve de la dollarisationEn Argentine, Javier Milei, le candidat favori pour l’élection présidentielle dont le premier tour se tiendra dimanche 22 octobre, entend faire du dollar la seule monnaie en circulation. Et promet ainsi de sortir le pays de la crise économique et financière dans laquelle il est englué.

La source: LaCroix - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Argentine : Javier Milei, le rocker nauséabond qui veut gouverner le paysFan de heavy metal, le «libertarien» d’extrême droite s’est approprié une chanson très populaire, au mépris de l‘opposition de ses auteurs. Porté par un courant dégagiste, il est donné favori pour le premier tour de la présidentielle.

La source: libe - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

Présidentielle en Argentine : Javier Milei, un « lion » antisystème et disruptifIl est favori du scrutin lors du premier tour, ce dimanche 22 octobre, devant le péroniste Sergio Massa et la candidate de centre droit Patricia Bullrich : l’économiste d’extrême droite Javier Milei veut « dollariser » l’économie argentine minée par l’inflation et renverser « la caste » au pouvoir.

La source: sudouest - 🏆 57. / 22,68 Lire la suite »

Election présidentielle : Javier Milei, un loup dans la démocratie argentineL’économiste d’extrême droite, ultralibéral, fait course en tête pour le premier tour de la présidentielle dimanche 22 octobre, symbole du ras-le-bol d’une frange de la population fatiguée par la crise économique.

La source: libe - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »