Pourquoi des militants écologistes ont aspergé la pyramide du Louvre de peinture ?

Une douzaine de militants de Dernière Rénovation ont escaladé la pyramide du Louvre, ce vendredi 27 octobre, pour demander des mesures concernant la rénovation thermique des bâtiments en France. Avec pour slogan 'la rénovation, c'est maintenant', ils ont aspergé la pyramide de peinture orange. 'Parmi les chantiers prioritaires pour empêcher le pire, la rénovation thermique des bâtiments arrive en tête.

Ainsi, dans un rapport publié jeudi 26 octobre, la Cour des comptes rappelait que 'seules les rénovations globales sont en mesure de répondre aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique '. En 2020, elles ne représentaient que 3 % des surfaces rénovées. 'Face à un gouvernement multirécidiviste et hors-la-loi, les citoyens et citoyennes choisissent de se faire entendre et passent à l'action.

