Pourquoi de plus en plus de sangliers envahissent les villes ?

La municipalité a ainsi saisi le sujet à bras-le-corps et s’est attelée à débroussailler les Quinze Sols et les bois alentour, où proliféraient les ronces. Une opération qui s’est avérée être un succès. « On est plus tranquilles malgré quelques passages de sangliers au cours de l’année 2022 », expose Pascal Boureau, conseiller départemental et conseiller municipal de Blagnac.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROPE1: Pourquoi Adèle s'est-elle arrêté en plein concert quand elle a reconnu quelqu'un ?Tous les jours de la semaine, Anissa Haddadi nous dévoile les infos insolites qu'elle a repérées dans l'actualité. Ce jeudi, elle revient sur Adèle qui s'est arrêté en plein concert quand elle a vu le médecin qui a mit au monde son enfant.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Pourquoi les maladies liées au stress sont-elles si difficiles à diagnostiquer et comment y pallierDes études montrent que le stress psychologique et économique a des répercussions sur la santé.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

FRANDROID: Pourquoi le marché du vélo déraille en 2023, mais pourquoi il ne faut pas s’inquiéterEn suivant les résultats financiers du fabricant Shimano, on découvre que le marché mondial du vélo souffre en 2023, avec une baisse significative cet été. Pour autant, le marché du cycle a très bien capitalisé sur la période Covid.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Pourquoi Villeneuve-sur-Lot va prolonger le programme Action Coeur de Ville jusqu'en 2026La bastide villeneuvoise, mais aussi la ville de Sainte-Livrade, va prolonger leur convention d'Opérations de revitalisation du territoire (ORT) via les deux programmes portés par l'agglomération du Grand Villeneuvois.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Comment la ville de Calais se prépare à l’arrivée de la tempête CiaranJetée et digue fermées, parcs interdits à la circulation, consignes d’éviter de sortir de chez soi… On fait le point sur les mesures prises à l’approche de la tempête Ciaran.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

BFMTV: Aquarium connecté ou télécommande: quand les pirates informatiques utilisent des méthodes insolitesPour pirater des appareils et voler des données, certains pirates utilisent des méthodes bien loin des traditionnels hameçonnages ou rançongiciel.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕