Pour prendre des photos exceptionnelles à prix choc, ce smartphone 5G de Google est un inratable

Les prix mentionnés sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. En cliquant sur les liens de cet article, vous acceptez leLes aspirateurs Dyson sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

01NET: Google Search et Google Lens sont encore plus forts pour résoudre vos problèmes de mathsGoogle est en train de déployer une mise à jour pour rendre son moteur de recherche et son module de reconnaissance d’image plus efficace dans la résolution de problèmes mathématiques.

La source: 01net | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Le smartphone Google Pixel 7 128 Go Noir en promotion chez RakutenLe Google Pixel 7 128 Go Noir voit son prix chuter chez Rakuten en passant de 569 euros à 455,89 euros. Les adhérents au Club R peuvent profiter de l'achat pour récupérer 22,79 euros sur leur cagnotte.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

FRANDROID: Le Google Pixel 7a : un excellent photophone à prix réduitDécouvrez le Google Pixel 7a, un smartphone compact avec un appareil photo de qualité et un prix attractif. Profitez de cette promotion exceptionnelle chez Amazon et Cdiscount.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕

BFMTV: Craquez pour la Nintendo Switch OLED à très bon prix chez ce marchand très appréciéPour quelques heures encore, la console Nintendo Switch Modèle OLED Edition Mario est disponible à moins de 320 euros sur Amazon.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Voici 5 manteaux pour homme idéals pour l’hiver à moins de 100 euros sur AmazonDécouvrez dès maintenant notre sélection de 5 manteaux, doudounes sans manches et coupe-vents hydrofuges de la marque Amazon Essentials, tous à moins de 100 euros sur Amazon. Profitez vite des dernières tailles encore disponibles et habillez-vous avec style et confort pour affronter la saison hivernale.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Aspirateur Dyson : dernier moment pour saisir ce modèle pour 249 euros sur le site officielRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕