Pour ou contre l’embauche d’étrangers en situation irrégulière dans les métiers en tension ?

Selon François Taillandier, gérant du Grand hôtel de la gare à Angers et président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Maine-et-Loire (Umih 49) : « Il est arrivé des situations où certains étrangers qui avaient un titre de séjour provisoire au moment de leur embauche se retrouvaient plus tard en situation irrégulière et devaient être licenciés.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Tiktok teste une IA pour identifier et vendre les objets d'une vidéoLa fonction permettrait aux utilisateurs d'acheter des objets similaires à ce qu'ils ont vu en vidéo, même dans le cas de contenus n'ayant rien à voir avec le shopping.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: 2 raisons pour une fin d'année malheureuse pour la bourse selon Morgan Stanley2 raisons pour une fin d'année malheureuse pour la bourse selon Morgan Stanley

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

TELELOISIRS: Une scène cauchemardesque pour Rupert Grint dans une série d'horreurL'interprète de Ron dans Harry Potter a vécu un véritable cauchemar lors du tournage d'une scène de cette série d'horreur déconseillée aux moins de 18 ans. Ne passez pas à côté de cette série qui est passée inaperçue jusqu'à présent !

La source: TeleLoisirs | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Lille : relaxe pour la militante LFI poursuivie pour avoir arraché une affiche de ZemmourLa Lilloise avait arraché fin 2021 une affiche du polémiste d’extrême droite. Verbalisée par la police municipale, elle était poursuivie pour dépôt d’ordures sur la voie publique. Elle a été relaxée par le tribunal de police.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Poitiers : une entreprise de pompes funèbres veut créer une coopérative «pour rendre les cérémonies plus hu...Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Une pilote lance une souscription pour éditer le récit de ses aventures africainesMylène Marionvalle, pilote formée à l’Aérodroclub de Montauban, lance une souscription pour éditer le récit de ses missions aéronautiques en Afrique Centrale, telles que la lutte anti-braconnage et le recensement d'espèces protégées.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕