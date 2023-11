Pour le Conseil d’État, il faut « remettre de l’humain au contact des usagers »

« Il y a urgence à sortir du 100 % numérique en renouant avec l’accueil téléphonique et physique ».Voilà l’un des constats tirés par le Conseil d’État dans une étude annuelle publiée en septembre et proposant douze mesures pour « mettre effectivement les usagers au cœur de l’action publique ». !function (e, t) { var c, a; (c=t.createElement('script')).src='https://podcasts.voxeus.

Car si la dématérialisation facilite la vie de bon nombre de Français, la réduction, voire la suppression des alternatives téléphoniques et en guichet d’accueil physique excluent toute une frange de la population n’ayant pas les moyens ou les connaissances pour utiliser l’outil internet, comme l’a déjà dénoncé à plusieurs reprises le milieu associatif.

Conseil municipal à Pont-Saint-Esprit pour le retrait de fonction des élusLa maire de Pont-Saint-Esprit, Claire Lapeyronie, annonce la tenue d'un conseil municipal pour le retrait de fonction de certains élus de la majorité, en raison de leur manque de loyauté et des dysfonctionnements qu'ils entraînent au sein de la collectivité. Lire la suite ⮕

Comment se remettre du décalage horaire ?Découvrez les conseils du Dr Yann Rougier pour aider votre horloge biologique à se remettre au bon rythme après un décalage horaire. Exercices de cohérence cardiaque, body-scan et gestion de l'alimentation sont au programme. Lire la suite ⮕

Remettre les joueuses à l’honneurAu Bouscat, les huit participantes du championnat féminin du jeu de go enchaînent les parties. Elles s’estiment sous-représentées dans le milieu. Lire la suite ⮕

Le premier Olympico pour Gattuso, mais aussi pour Grosso !L'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais en pleine crise. Gattuso fait le point sur les absents et les retours avant le match. Lire la suite ⮕

Suspension de 10 mois pour Sandro Tonali pour des paris sportifs illicitesLa FIFA a confirmé la suspension de 10 mois du milieu de terrain italien Sandro Tonali pour des paris sportifs illicites. Cette décision empêchera Tonali de jouer en Premier League ce week-end et de participer à l'Euro 2024 en cas de qualification de l'Italie. Lire la suite ⮕

Le Parc naturel régional des grands causses retenu pour le programme mieux manger pour tousLe Parc naturel régional des grands causses a été sélectionné par le ministère des Solidarités et l’Ademe pour ses candidatures au programme mieux manger pour tous et à l’appel à manifestation d’intérêt Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité et à renforcer la résilience face au changement climatique. Lire la suite ⮕