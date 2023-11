PORTRAIT. Doctorant, champion du monde de triple saut… Hugues-Fabrice Zango, la fierté burkinabé

Mais à 17 ans, il ne dépasse pas encore les 12 mètres, là où le record de France cadets est à 16 m 34.Un peu plus de dix ans plus tard, Zango est toujours le même. Toujours aussi cérébral. Il pense, analyse et philosophe énormément son parcours universitaire et sa carrière. Depuis 2019, il travaille sur une thèse en génie électrique à l’Université d’Artois, mais gardera pour lui le détail de ses recherches.

« Je ne peux pas entrer dans les détails d’application parce que c’est confidentiel. C’est une nouvelle manière d’aborder la motorisation des tapis dans les mines. C’est une idée qu’il fallait développer, assez nouvelle Depuis petit, je veux être capable de dimensionner une usine de A à Z. Tout ce qui touche à l’industrie va se développer en Afrique et je pense que mon apport sera proéminent dans ce développement.

Sa soutenance de thèse est prévue pour la fin de l’année. 2023 aura décidément été un millésime exceptionnel pour le Burkinabé, à Budapest en août. Il a fallu concilier la thèse et les compétitions, alors même que le calendrier universitaire était régulièrement aligné sur celui de

