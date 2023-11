PORTRAIT. Cotentin : Laurent Zunino, un artiste passionné aux 5 000 œuvres

Laurent Zunino, Cherbourgeois d'origine qui vivait en région parisienne, vient de s'installer, avec sa compagne, dans une maison au charme fou de la campagne cotentinoise.Des centaines d'œuvres ont déjà trouvé place dans l'atelier en cours d'aménagement.

Et l'amateur d'art se régalera car l'artiste est très productif : il a déjà plus de 5 000 œuvres à son actif (papier, gouache, lavis, dessin, huile sur toile ou bois). Les formats sont variés, du 10 par 24, au 2,50 m par 2 m, en passant par du 30 par 40 cm. Les thèmes le sont aussi : des paysages, des fleurs, des personnages, d'autres plus mystérieux avec des personnages cachés, en demi-teinte, souvent des visages.

Venir à Varenguebec constitue donc un nouveau départ pour celui qui a beaucoup aimé Paris, mais qui confie : « J'adore Paris, mais c'est une ville qui devient soit un bureau, soit une destination touristique, il n'y a plus de passion ! » Le Cotentin, quant à lui, c'est une histoire d'amour pour Laurent. « Il était temps d'y revenir ! J'y redécouvre un peuple chaleureux et super-sympa. headtopics.com

Dans ses vieilles pierres, nichées dans la nature verdoyante de Varenguebec, l'artiste a trouvé l'écrin idéal pour laisser le libre cours à sa créativité, au calme dans son atelier. « Je suis bien dans la solitude, mais pas isolé. Ma solitude ne connaît pas l'isolement, elle est peuplée de tant de choses. »

Sans nul doute, d'autres œuvres vont naître dans notre région car « mon métier me passionne et j'ai la chance de pouvoir en vivre ! »

La preuve en chiffres46 000 visiteurs ont été accueillis, soit 10 000 de plus que l’an dernier. Lire la suite ⮕

Bilan positif pour la sixième édition du festival des Nuits CourtesPlus de 10 000 festivaliers ont assisté aux concerts sur les trois soirs, avec une répartition de 3 000 le premier soir, 4 000 le deuxième et 3 000 estimés le dernier soir. Lire la suite ⮕

Portrait : un spectacle de danse qui célèbre la diversité familialeMehdi Kerkouche a créé un spectacle de danse mettant en scène neuf danseurs d'âges et de gabarits différents. Au centre se trouve Amy Swanson, une danseuse sexagénaire d'origine américaine. Entourée de ses enfants, cette tribu bigarrée explore différentes danses et est accompagnée par la musique hypnotique de Lucie Antunes. Lire la suite ⮕

Une clarté dans le lointain : le portrait d'une femme solitaire au bord de la merJudith Hermann évoque l'ambivalence de la solitude dans son roman, où une femme abandonne ses repères pour recommencer sa vie au bord de la mer Baltique. Portrait d'une quinquagénaire envahie par les ombres du passé, mais qui refuse de renoncer au bonheur. Lire la suite ⮕

Portrait d'une arboriste, grimpeuse-élagueuse dans la MancheKarine Marsilly nous enchante avec sa connaissance des arbres qu'elle chérit comme de véritables compagnons . Lire la suite ⮕

Promenades gourmandes avec Laurent Mariotte et ses bons vivantsDes recettes simples, des conseils et des produits de saison pour bien manger. Cette semaine, Yves Camdeborde parle de beignets de brocoli, Olivier Poels se délecte d'un lièvre à la Royale et Laurent Mariotte nous fait saliver avec des moules au lait de coco. Lire la suite ⮕