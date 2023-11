Pornic : les meilleurs adresses pour un séjour réussi au bord de la mer

Institution pornicaise du bien-être et ancien casino de la ville du Pays de Retz (il y en a eu 4 !), ce centre de thalassothérapie quatre étoiles propose des cures jusqu'à plusieurs semaines à la carte et avec possibilité de demie-pension. L'accès à l'espace forme (deux piscines à l'eau de mer pompée à quelques mètres du bord et faiblement traitée, sauna, hammam, solarium...

Au coeur du quartier balnéaire chic de Gourmalon et accolé au sentier des douaniers, l'hôtel de 120 chambres donne sur la mer ou bien le calme patio de l'établissement.

Depuis 2021, la Thalasso propose une analyse du microbiote intestinal de ses curistes, à l'aide d'un laboratoire allemand, pour déterminer les besoins de ces derniers en matière de santé digestive et de rééquilibrage. headtopics.com

Son espace soin détient également une offre de massages relaxants en profondeur, comme le Rituel de la côte de Jade qui s'appuie sur des produits locaux avec un gommage à la poudre de coque d'huître recueillies non loin, suivi d'un enveloppement à la confiture d'algues d'une infinie douceur et enfin un long massage à l'huile suprême de salicornes effectué à l'aide de coquillages chauds.

