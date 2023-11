Pollution de l'usine Synthexim : la CGT alerte sur les risques, des élus s'emparent du dossier

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

CGT : des enveloppes de cash pour les papys retraités de la fédération de l’agroalimentaire«Libération» révèle des rapports accablants de la brigade financière visant sept dirigeants et ex-dirigeants de la Fnaf-CGT, qui seront jugés à Bobigny en 2024 pour «abus de confiance» et «blanchiment aggravé». Lire la suite ⮕

La ville d'Ardrés réduit sa facture et la pollution lumineuse grâce à l'extinction nocturneUn an après la mise en place de l'extinction nocturne de l'éclairage public, la ville d'Ardrés constate des économies de 35 000 € et une réduction de la pollution lumineuse. La mesure a été approuvée par 95 % de la population après un sondage en novembre 2022. Lire la suite ⮕

Objectiver la pollution pour la rendre plus crédibleLe fondateur de l'association Beautifoul fait appel à deux étudiants pour publier une étude avec des modèles mathématiques et un site web destiné au public. Lire la suite ⮕

Encourager les collectivités locales à agirBrûlage des déchets verts, qualité de l’air dans les crèches, mise en œuvre des zones à faibles émissions (ZFE)… Les sujets ayant trait à la pollution de l’air ne manquent pas et impliquent des enjeux divers, juridiques, économiques, sanitaires, de citoyenneté. Pour les aider dans leurs démarches, le site agirpourlair.fr, développé et animé par l’Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (Appa), est une ressource précieuse. Lire la suite ⮕

La forêt en danger : la dégradation s'accélèreL'inventaire forestier national révèle une augmentation alarmante du bois dépérissant en France, causée par le réchauffement climatique. Si rien n'est fait, la moitié de nos essences forestières disparaîtront. Les arbres jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pollution de l'air, la perte de biodiversité et la préservation de l'eau. La protection des forêts est essentielle pour l'agriculture et l'avenir de notre planète. Lire la suite ⮕

Une neige plus blanche et plus propre d'ici la fin du siècleUne étude récente prévoit une réduction des taux de pollution au carbone noir, ce qui pourrait rendre la neige plus blanche et plus propre. Cela pourrait avoir des implications sur le taux de fonte des neiges et l’absorption de la chaleur solaire. Lire la suite ⮕