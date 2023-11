Pollution de l'eau aux PFAS. Leur origine, leurs conséquences sur la santé, les solutions : trois choses à sav

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

OUESTFRANCE: Féminicides : en octobre 2023, cinq femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjointAu moins cinq femmes sont mortes au mois d’octobre 2023, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France. Voici ce que l’on sait.

LIBE: Après la mort de Matthew Perry, les acteurs de «Friends» sortent de leur silencieuse tristesseJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont publié un communiqué commun lundi 30 octobre, s’exprimant pour la première fois la parole après la mort de leur camarade «Chandler» dans la série culte.

RMCSPORT: OM-OL: après les incidents, Dugarry demande aux groupes de supporteurs de faire 'leur propre ménage'Après les incidents qui ont entraîné le report de l'Olympico, Christophe Dugarry a demandé ce lundi sur RMC aux groupes de supporters d'effectuer 'leur propre ménage' en écartant les personnes à l'origine des troubles.

ONZEMONDIAL: Les Bleues d'Hervé Renard veulent enchaîner après avoir remporté leur trois premier matchLes Bleues d'Hervé Renard ont remporté leur trois premier match, elles veulent enchaîner. Le Ballon d'Or de Messi, les sanctions tombent pour OM - OL, le Real Madrid prolonge un cadre... les immanquables du jour !

LAVOIXDUNORD: Roncq : cinq personnes à reloger après un incendie dans leur appartementUn incendie a ravagé un appartement, dans la nuit de lundi à mardi, à Roncq. Une personne a dû être prise en charge par les pompiers, et cinq personnes ont dû être relogées chez des proches.

RFI: Dix ans après la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, six personnalités leur rendent hommageLe 2 novembre 2013, l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux reporters de RFI, à Kidal, au nord du Mali, a créé un choc à travers le monde. Dix ans après, six personnalités qui les avaient bien connus révèlent, à travers témoignages et anecdotes inédites, quelques traits de leurs caractères encore méconnus.

